Manovra, Iva azzerata per pane, pasta e latte. I consumatori: "Bluff da 22 euro all'anno"

Tagliare l'Iva a zero su beni alimentari quale pane, pasta e latte è una delle ipotesi che è stata trattata venerdì al vertice tra governo e maggioranza sulla Manovra per il 2023. Al fianco del menu che prevede di andare avanti con il taglio al cuneo fiscale, misura che per il ministro Giancarlo Giorgetti "non è attualmente finanziata per il 2023" ma c'è la "volontà del governo" non solo di "finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno, ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei lavoratori". E quindi, dal 2% introdotto dal governo Draghi si valuterebbe di salire al 3%.

"Per quanto riguarda altre misure di cui si parla oggi sui quotidiani - aggiunge il ministro - si precisa che si tratta di mere ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica". Proprio il disegno di tagliare l'Iva su alcuni consumi comuni avrebbe dalla sua parte un costo tutto sommato contenuto: mezzo miliardo, è la stima che si fa al governo, per l'applicazione in un solo anno con l'azzeramento su alcuni beni alimentari.

L'ipotesi è, certamente, di grande impatto, specialmente vista l'inflazione che veleggia ampiamente a doppia cifra (+11,8% l'ultimo dato, di ottobre). Non trova però una calda accoglienza da parte delle associazioni dei consumatori.