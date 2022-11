Il Mondiale al via: Qatar 2022 è il più costoso di sempre tra libertà negate e luci da Luna Park

I record

La Coppa si gioca per la prima volta in un Paese arabo e per la prima volta tra novembre e dicembre : è autunno solo nell’emisfero nord, ma i calendari sono stati rivoluzionati in nome della Coppa che ha già battuto tutti i record di spesa e li terrà forse per sempre: 210 miliardi (almeno), ovvero più di venti volte quello che ha investito la Russia di Putin quattro anni fa per un mese di calcio, che non è mai solo calcio : per il Qatar è una vetrina inestimabile ma anche una sorta di capriccio per stabilire la primazia tra i Paesi vicini.

L’opulenza di Doha ha il suo fascino, la zona del Suk è animata da marocchini e tunisini qui per le loro squadre , anche se la maggior parte dei tifosi deve ancora arrivare e prevalgono quelli delle comunità locali «camuffati» con le maglie delle Nazionali partecipanti.Non sarà come in Brasile, dove nel 2014 la partecipazione collettiva era pressoché totale, ma i popoli arabi amano tantissimo il calcio e da almeno una decina di anni sono ampiamente corrisposti, come dimostrano le proprietà di Psg e City, che hanno stravolto il mercato europeo coi loro soldi a fondo perduto.