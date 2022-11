Isernia : Celebrazione della Virgo Fidelis dei carabinieri, ha officiato S.E. Mons. Camillo Cibotti

Questo pomeriggio, nella suggestiva cornice dell’Eremo dei Santi Cosma e Damiano di Isernia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Maresca, ha organizzato la cerimonia di celebrazione della Virgo Fidelis, officiata da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro.

Insieme alla Vergine Maria, madre di Gesù, Patrona dell’Arma dei Carabinieri sin dal 1949 per volere di Papa Pio XII, ricorre anche l’81° Anniversario della battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”.

Alla presenza del Prefetto della Provincia di Isernia, Sua Eccellenza dott.ssa Gabriella Faramondi, del presidente della Provincia, del Presidente del Tribunale, del Procuratore, dei vertici delle Forze di Polizia provinciali, dei rappresentanti delle associazioni del personale in congedo e diversi cittadini devoti alla Madre dei Carabinieri, il Comandante Provinciale, nel suo intervento, è partito dalla descrizione dell’immagine della Virgo Fidelis, una Madre dall’amorevole sguardo rivolto verso la Bibbia e la Fiamma sempre ardente. Una mano sul cuore, il volto di profilo ed il posizionamento del velo che, invece di coprire, evidenzia l’orecchio che simboleggia la propensione all’ascolto.

Tale raffigurazione rappresenta più che mai l’intera Arma dei Carabinieri che continua a sviluppare sempre più la sua capacità sociale di prossimità e vicinanza al cittadino, al debole, alla vittima. Senza ascoltare, ha aggiunto, non si può entrare in empatia col prossimo e non si possono percepire quelle istanze che talvolta non si ha la forza o il coraggio di esprimere.

Anche il Carabiniere più giovane di tutta la provincia, in servizio presso la Stazione di Capracotta, durante la recente visita del Comandante Interregionale, nel descrivere il proprio lavoro in una realtà tranquilla e distante dai centri nevralgici, ha sintetizzato dicendo: “Parliamo con la gente”. La gente parla con i Carabinieri come se fossero dei confessori laici, sicuramente non vincolati al segreto, ma propensi ad una innata riservatezza. Proseguendo, il Colonnello, dopo aver ricordato la ricorrenza di una delle più cruente battaglie in terra d'Africa, la difesa del caposaldo di Culqualber, in seguito alla quale la Bandiera dell'Arma dei Carabinieri ha ricevuto la seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare, ha rivolto un pensiero a tutti gli orfani dell’Arma dei Carabinieri.

Isernia, 21 novembre 2022