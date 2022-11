Maltempo, pioggia, raffiche di vento: alberi e rami spezzati. Interventi dei VVF su tutto il territorio molisano

A creare problemi e disagi sono la pioggia e il forte vento.

Particolarmente colpita l'area del Matese dove si segnalano anche interruzioni dell'energia elettrica. Diversi gli allagamenti. Scuole chiuse stamattina a Bojano (Campobasso). In diversi comuni alberi e rami sono finiti sulle strade.

I vigili del fuoco sono impegnati in tutta la provincia di Isernia per pioggia e vento forte. Le situazioni più critiche a Venafro e Fornelli per rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. La compagnia dei VVF di Agnone intervenuta sulla ex SS17 per i grossi rami spezzati che occupavano la carreggiata

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguarda tutta la giornata odierna. (ANSA).