Agnone, Alla Panonda altruismo, speranza e sostegno sociale con il "regalo sospeso".

Dopo due anni dalla pandemia da Covid 19 tornano le belle e benefiche iniziative. Roberta e Chiara giovanissime imprenditrici agnonesi del settore della ristorazione, presso il loro locale, “La Panonda” hanno allestito l' albero di Natale ed ispirandosi ad una bella tradizione napoletana “il caffe' sospeso” promuovono il “regalo sospeso”, una grande manifestazione di solidarietà che benchè abbia il vestito di una piccola azione, e' un forte simbolo di altruismo, di speranza e sostegno sociale.

Invitano tutti a portare doni sotto l'albero di Natale che il 9 gennaio in occasione di una festa, Babbo Natale e la Befana, consegneranno a tutti quei bambini meno fortunati di altri.

Quest'anno per l'allestimento dell'albero e gli addobbi hanno partecipano gli ospiti del progetto Sai di Agnone, Poggio Sannita e Pescopennataro che hanno creato ghirlande, centri tavola e hanno donato l'albero stesso

. E inoltre Chiara e Roberta sono impegnate in una raccolta fondi destinata all'acquisto di pannolini, e altri prodotti per bambini da destinare all'asilo nido di Agnone. Pertanto non"caffè sospeso", bensi “dono sospeso”. Partecipiamo tutti!