Nel calendario di "DifendiAMO le donne" ci sarà un disegno di Angela Porrone alunna delle scuole medie di Agnone

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, ha promosso per il 25 novembre un momento di dibattito e riflessione sul tema della violenza di genere.

L’evento si è svolto presso l’Aula Magna dell’ex Seminario vescovile della Diocesi di Isernia - Venafro, dalle ore 10.00. I diversi attori del territorio, istituzionali e non, impegnati sulla tematica, si sono confrontati con gli studenti del territorio per sensibilizzare le nuove generazioni su questa esecrabile violazione dei diritti umani.

Particolarmente significativo è stata la premiazione dei vincitori del bando di concorso dal titolo “difendiAMO le donne”, rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Isernia.12 i lavori selezionati per la realizzazione di un calendario, tra questi un disegno dell'alunna Angela Porrone, magistralmente guidata dal prof. Raffaele Mucilli della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Omnicomprensivo di Agnone.

Presente alla cerimonia insieme alla Dirigente Scolastica dott.ssa Tonina Camperchioli, Porrone emozionatissima ha ritirato l'attestato e le lodi della commissione.