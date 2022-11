Frane a Ischia, sono sette le vittime. Tra loro anche una bambina e un neonato

Sono altri sei i corpi senza vita recuperati dopo la frana che ha investito Casamicciola nella giornata di sabato 26 novembre. Si tratta di un neonato, una bambina di cinque-sei anni, una donna anziana e di altre tre persone non identificate. il bilancio complessivo sale, così, a sette morti. I soccorritori avrebbero individuato altri corpi che non sarebbero ancora riusciti a liberare dal fango, mentre proseguono le ricerche dei cinque dispersi. Risultano essere circa 230 gli sfollati: tutti sono stati sistemati in hotel o da amici e parenti. Cinque i feriti, tra cui uno grave, e 30 le abitazioni colpite.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l'ordinanza del capo della Protezione civile e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro". Ad annunciarlo è stato il ministro per il Sud, Nello Musumeci. Lo stato d'emergenza durerà un anno. "Meloni a Ischia prima possibile", ha poi aggiunto. Nominata Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'emergenza che durerà un anno ( VIDEO ).