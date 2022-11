Patriciello a Agnone incontra gli imprenditori e le aziende agricole

“Serata nella splendida #Agnone con amici, amministratori, professionisti ed imprenditori dell’Alto Molise per parlare delle opportunità messe a disposizione dall’Europa e confrontarci sul Molise che vogliamo”. E' questo il commento dll'europarlamentare Aldo Patriciello alla serata trascorsa ieri ad Agnone.

Promotore dell'incontro il Presidente dell'Anci Molise, Pompilio Sciulli, amico personale da sempre e politicamente vicino all'onorevole Patriciello, e alla cena presso la Pizzeria- Ristorante Serafini ad Agnone, erano presenti molti professionisti, imprenditori di vari settori, e tanti titolari di aziende agricole. Presenti anche alcuni rappresentanti istituzionali del comune di Agnone, il consigliere Vincenzo Scarano e e l'assessore all'agricoltura Raffaele Masciotra.

La cena all'insegna della convivialità non ha escluso il confronto sull'attuale situazione economica-produttiva del territorio altomolisano e alle tante proposte per il rilancio delle attività alla luce delle opportunità messe a disposizione dell'Europa.

Sciulli in questa occasione non ha mancato di porre all'attenzione dell'onorevole Patriciello le tematiche di rilancio nei piccoli comuni e citando una eventuale interlocuzione con l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere, ha richiesto una misura speciale nel PSR per l'Alto Molise.

In molti si chiedono se la riunione è stata anche" uno stringiamo le file in vista delle elezioni regionali", ma raggiunto telefonicamente il presidente Sciulli, a tale domanda rispondeva che i tempi sono ancora lunghi per definire i futuri assetti od eventuali candidature, ma sicuramente il centro destra e lui stesso, non saranno semplici spettatori ma costruttori di una compagine politica vincente. L'onorevole Patriciello alla fine della serata ha salutato i suoi interlocutori con un arrivederci al 6 dicembre in occasione della consegna delle onorificenze di Ambasciatori del Molise nel mondo