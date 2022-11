Isernia: Giù le tariffe idriche comunali, costi più leggeri per i cittadini. La tariffa “Domestico residente – Base” scende da 0,38 centesimi a 0,21

Giù le tariffe idriche comunali, costi più leggeri per i cittadini

L’Amministrazione Comunale di Isernia comunica che sono state aggiornate al ribasso le tariffe idriche, con l’immediata conseguenza che le prossime bollette a carico degli utenti saranno più basse e in alcuni casi, grazie al conguaglio, si potrà anche andare a credito. È stato possibile diminuire i costi dell’acqua alla luce di una rimodulazione al rialzo dei volumi di consumo inizialmente previsti, che vanno quindi ad abbattere la spesa per i costi fissi della rete idrica.

La tariffa “Domestico residente – Base”, ad esempio, scende da 0,38 centesimi a 0,21 centesimo al metro cubo, la tariffa “Domestico residente – Agevolata” passa da 0,30 a 0,17 centesimo al metro cubo.

Diminuzioni, sulla stessa linea, interesseranno dalle prossime bollette anche le utenze per non residenti e per ogni altro uso diverso dal domestico.