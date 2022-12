I Vigili del fuoco di Agnone festeggiano la patrona, Santa Barbara, esposti i mezzi di soccorso

È una delle divise più amate, e non soltanto in Italia. Perché quando intervengono loro, non c’è problema che non venga poi risolto. E non c’è emergenza o difficoltà che non affrontino. I vigili del fuoco oggi sono in festa: è Santa Barbara, la patrona dei pompieri di tutto il mondo. Anche a Agnone ovviamente, si è celebra la ricorrenza con una cerimonia religiosa presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli, una santa Messa officiata dal parroco Don Onofrio.

Sull piazzale antistante la chiesa sono stati esposti i mezzi di soccorso della compagnia dei VVF di Agnone: mezzi antincendio, il gatto delle nevi utilizzato per soccorrere durante le bufere di neve , un mezzo con auto, una campagnola e due APS, (auto pompa serbatoio). mezzi e particolari e attrezzature che permettono ai vigili del fuoco di agire velocemente ed in sicurezza.