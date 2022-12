San Pietro Infine â€“ Ordigno bellico riaffiora durante scavo, Casilina chiusa

Traffico bloccato a confine tra Lazio e Campania. Auto ferme sulla via Casilina nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio a San Pietro Infine, in entrambe le direzioni. Dalle prime informazioni che ci giungono, tra i due comuni dell’Alto Casertano, durante alcuni lavori di movimento terra, sarebbe stata trovata una bomba, presumibilmente della Seconda Guerra Mondiale. Ma gli operai non escludono che possa esserci stato un guasto alla linea del gas. Tutto in corso di verifica. Sul posto a breve giungeranno gli artificieri. L’area è stata messa in sicurezza e per tale motivo anche il traffico sulla Casilina è stato bloccato. fonte : https://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2022/12/san-pietro-infine-ordigno-bellico-riaffiora-durante-scavo-casilina-chiusa/