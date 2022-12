Presentato il progetto “Patentino Digitale” per un uso consapevole di Internet a partire dai “nativi digitali”

Al via, con prima tappa il 13 dicembre a Baranello, il progetto “Patentino Digitale”, organizzato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise e dal Consiglio regionale. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Campobasso e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, e in partnership con i Comuni di Baranello, Campodipietra, Ferrazzano, Larino e Riccia. 5 gli appuntamenti sul territorio, Baranello, come accennato, il 13 dicembre, quindi Larino l’11 gennaio, Riccia il 12 gennaio, Campodipietra il 18 gennaio e Ferrazzano il 19 gennaio.



Il progetto e il calendario di appuntamenti di cui si compone, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa, dal Presidente del Corecom Molise, Fabio Talucci, dal Segretario generale del Consiglio regionale, Sandra Scarlatelli, e da Miriam Iacovantuno, per l’Ordine dei giornalisti del Molise e dal vice Presidente del Corecom, Nicola Lavanga.

Il Corecom Molise -è stato spiegato nell’incontro con la stampa dal Presidente Talucci- nell’ambito delle proprie prerogative nell’ambito della tutela dei minori da espletare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e di quelli nuovi, così come da convenzione con l’Agcom, attraverso il progetto “Patentino Digitale”, intende definire un percorso formativo didattico mirato a condividere competenze digitali, giuridiche, psicologiche, comunicative e comportamentali necessarie a navigare in rete e nei social network con un bagaglio minimo di conoscenze. I Comuni di Baranello, Campodipietra, Ferrazzano, Larino e Riccia hanno risposto positivamente all’avviso pubblico emanato appositamente dal Corecom e si sono impegnati con quest’ultimo a sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività congiunte in un quadro di reciproco supporto e cooperazione.