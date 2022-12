Incidente sulla SS647 Bifernina, articolato esce di strada, ferito il conducente

Avvenuto un incidente sulla SS647 Bifernina in prossimità del Km 21.400, agro di Castropignano

Un articolato uscito di strada per cause da accertare. La squadra dei VV.F di Campobasso ha portato in salvo il conducente che veniva affidato immediatamente alle cure di personale 118

Due le AutoGrù dei comandi VVF di Campobasso ed Isernia sono state impegnate nelle operazioni di recupero dell' automezzo incidentato. Sul posto presenti i Carabinieri di Castropignano, Ripalimosani e Campobasso ciascuno per le proprie competenze.

L'intervento è ancora in corso. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico .