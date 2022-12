E' morto Giovanni Minicozzi il cordoglio della politica e del sindacato

La scomparsa di Giovanni Minicozzi lascia un vuoto incolmabile all’interno del nostro Molise. Molti i politici e i sindacalisti che inviano messaggi di cordoglio. Il segretario generale CGIL Molise Paolo De Socio esprime il suo cordoglio:

La delegazione molisana che oggi era presente alla manifestazione di Pescara in occasione dello sciopero regionale abruzzese, è rimasta sconvolta nell’apprendere la triste notizia. Giovanni è stato dirigente della categoria dei trasporti, Segretario della Camera del Lavoro di Campobasso e membro della Segreteria Regionale della CGIL Molise. Quattro anni orsono, in occasione della mia elezione a Segretario Generale della Camera del Lavoro del Molise, porgendomi gli auguri e annunciandomi che mi avrebbe “iniziato” da Segretario alle trasmissioni televisive, mi disse, con la solita ironia e con il solito sorriso, che “gli avevo rubato il posto”.

I compagni e le compagne della CGIL del Molise e della CGIL Abruzzo Molise, ricordando con affetto Giovanni sia per l’impegno sindacale che per il contributo straordinario che ha dato da cronista instancabile a tutte le vicende e le ingiustizie che hanno caratterizzato soprattutto i settori del lavoro martirizzato nel nostro Molise, si stringono attorno a familiari e amici in un ideale abbraccio fraterno.

Il cordoglio di Patriciello:

STRASBURGO, 15 DICEMBRE 2022 – “Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Giovanni Minicozzi, giornalista molisano di lungo corso e storico volto televisivo. Minicozzi è stato un profondo conoscitore del Molise e delle sue dinamiche sociali, economiche e politiche: ha saputo raccontare la cronaca con precisione, dedizione e grande passione. Alla sua famiglia giungano le mie più sincere condoglianze.

Il cordoglio di Massimiliano Scarabeo

Ciao Giovanni! La scomparsa di Giovanni mi addolora particolarmente. Il mio amico Giovanni ha rappresentato per tutti noi l’impegno quotidiano nel giornalismo, appassionato e dedicato a far emergere sempre la verità nel rispetto dei valori della vita. La sua morte mi addolora perché, con lui, scompare un testimone autentico del giornalismo. In questo momento di così grande dolore prego voler accogliere i sentimenti di sincero e commosso cordoglio alla famiglia Minicozzi.

Profondo cordoglio dell’Associazione della Stampa del Molise per la scomparsa del collega Giovanni Minicozzi.

Il sindacato dei giornalisti lo ricorda per la vicinanza ai temi del lavoro e della corretta informazione. Alla famiglia, le più sentite condoglianze del presidente, del direttivo e di tutta l'ASM Giuseppe di Pietro