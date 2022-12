Furto ad Agnone nella notte di sabato 17 dicembre

Sabato 17 dicembre intorno alle ore 23 è avvenuto un furto ad Agnone in zona Civitelle. L'abitazione individuata dai ladri era al momento disabitata, i proprietari erano fuori Agnone. I ladri si sono introdotti nell'abitazione dal retro della casa perchè l'allarme dei vicini e' scattato quando dopo aver sentito degli strani rumori, alla verifica l'uscio sul retro della casa risultava spalancato. Da ciò che si apprende il bottino dei ladri consiste in alcuni oggetti di oro che i proprietari custodivano. A seguito dell'allarme dei vicini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agnone per i dovuti rilievi. Sembrava completamente superata la fase dei furti seriali ad Agnone e l'intero Alto Molise, ma questo episodio ha risvegliato ansie e paure nella cittadinanza.