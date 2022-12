ISERNIA, Divieto di esplodere botti, razzi e simili artifici pirotecnici da oggi fino all'8 gennaio prossimo.

ISERNIA, 20 DIC - Divieto di esplodere botti, razzi e simili artifici pirotecnici a Isernia, da oggi fino all'8 gennaio prossimo.

Lo ha vietato il sindaco Piero Castrataro, con propria ordinanza che fa riferimento ai petardi "identificati nella categoria F2, F3, P1 e assimilabili, come definiti ai punti 5, 6 e 7 dell'art.5 del D.Lgs 123-2015".

L'ordinanza è stata emessa in considerazione dell'utilizzo, "indiscriminato e spesso pericoloso", durante le festività di prodotti pirotecnici di vario genere da parte dei cittadini.

"L'uso di tali prodotti - si legge nell'ordinanza - può comportare effettivo pericolo non solo per coloro che li adoperano, ma anche per quanti si trovassero a transitare casualmente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l'esplosione. Possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendi o connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti o altro. Il rumore provocato dall'esplosione di tali botti provoca disagio e spavento sia alle persone che agli animali". Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie e il sequestro dei petardi. (ANSA).