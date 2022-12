Anci: testo di legge di bilancio per il 2023 poco sensibile alle esigenze dei Comuni.

Esprimiamo ansia e preoccupazione per il testo di legge di bilancio per il 2023 a nostro avvisto poco sensibile alle esigenze dei Comuni. Abbiamo sollecitato i deputati molisani ad appoggiare gli emendamenti proposti da ANCI per le modifiche al Fondo di solidarietà comunale, sugli accordi capoluoghi-Contributo ed estensione dei partecipanti, sulle risorse delle Città metropolitane, sui comandi e distacchi di personale, sulle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del PNRR per i Piccoli Comuni e sull’estensione di riduzione IVA a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento. Ci associamo alla richiesta del presidente De Caro per un incontro urgente con il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, affinché possa ascoltare la voce del territorio e del Paese intero, in un momento così delicato, segnato da un passato/presente di emergenze e da un futuro incerto sugli interventi del PNRR. Il Presidente Anci Molise