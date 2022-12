Campobasso, cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’ordine al "Merito della Repubblica Italiana" presso il Salone d’Onore del Palazzo del Governo

IL 21 dicembre, si è svolta, presso il Salone d’Onore del Palazzo del Governo di Campobasso, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’ordine al "Merito della Repubblica Italiana".

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dei Maestri del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, Simone Sala, al piano elettrico, e Piero Ricci, alla zampogna, il Vicario Reggente della Prefettura di Campobasso, Dott.ssa Elvira Nuzzolo, ha salutato le Autorità presenti e gli insigniti, introducendo la cerimonia: «Le onorificenze di Cavaliere che verranno consegnate oggi sono state concesse dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri a 3 nostri concittadini, per essersi distinti nell’esercizio della propria attività professionale con dedizione e spirito di sacrificio e che, con la loro condotta di vita, si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica. È a loro - ha proseguito il Vicario - che oggi vogliamo esprimere le più vive congratulazioni per l’alto riconoscimento ricevuto e allo stesso tempo rivolgere il nostro sentito ringraziamento per il servizio reso alle istituzioni ed alla collettività. A loro va il merito di aver contribuito a dare lustro a questa provincia.»

Successivamente sono state consegnate, alla presenza delle massime Autorità civili e militari e dei familiari degli insigniti, le Onorificenze di Cavaliere al Dott. Vincenzo Francario ed alla Dott.ssa Ivana Pitisci, di Campobasso, nonché al Signor Carlo Remor di Vinchiaturo. Prima di concludere la solenne cerimonia il Vicario ha voluto rivolgere ai presenti gli auguri per le imminenti festività lasciando spazio alla gradita esibizione dei Maestri Sala e Ricci che, in chiusura, hanno eseguito una selezione di 3 brani musicali a tema natalizio.