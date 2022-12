Cotugno si dimette dalla Giunta, si sbloccano i lavori in commissione: Â«Senso di responsabilitÃ Â»

Superato, così ampiamente previsto e già comunicato, l’impasse che si era venuto a creare in commissione Bilancio. L’assessore Cotugno ha protocollato questa mattina, venerdì 23 dicembre, poco dopo le 12.30, le sue dimissioni dalla Giunta regionale e pertanto, da semplice consigliere, tornerà in commissione prendendo il posto di Cefaratti che lo aveva sostituito. In tal modo Cotugno voterà gli atti della commissione, tra cui l’esercizio provvisorio, che esprimerà parere positivo e il provvedimento approderà in Aula.

L’escamotage è servito alla maggioranza per superare lo stallo che si era venuto a creare dopo la reiterata assenza del consigliere Cefaratti, in rotta con il governatore, che è rimasto fermo sulle sue posizioni.

La Commissione si terrà nel primissimo pomeriggio quando la nuova maggioranza approverà gli atti. Saranno presenti Di Lucente, D’Egidio e Cotugno, mentre non si presenteranno Greco e Fanelli.

Nelle dimissioni Cotugno parla di «forte senso di responsabilità nei confronti dei molisani e necessarie per evitare lo stallo che si era creato in Commissione a causa di comportamenti irresponsabili.»

Nei prossimi giorni Cotugno sarà rinominato assessore con le precedenti deleghe.

Domani mattina in conferenza stampa i dettagli di quanto accaduto. dim