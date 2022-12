Conferenza stampa, a palazzo Vitale, Toma: atto di grande responsabilità dell'assessore Cotugno

"Quello dell’assessore Cotugno è un atto di grande responsabilità, riconosciuto da tutta la giunta, un atto che ci consente di trovare una soluzione per il prosieguo dell’attività amministrativa e per il bene dei molisani”.

Lo ha detto il presidente dalla Regione Molise Donato Toma questa mattina nella conferenza stampa, a palazzo Vitale, in cui, insieme con il suo vice fino a ieri, Vincenzo Cotugno, ha illustrato alcuni aspetti dell’attuale situazione politica regionale.

“Bloccare i lavori della Prima commissione oggi, così come è stato fatto in questi giorni da un singolo, vuol dire andare in gestione provvisoria e, tra le altre cose, non avere la possibilità di pagare le liquidazioni che le imprese attendono dalla Regione Molise. Invece, noi andremo avanti con determinazione e senza mai tradire il mandato.

“L’assessore Cotugno è persona responsabile e si è dimesso per seguire i lavori della Commissione – ha proseguito Toma - ma resta al mio fianco e continuerà a occuparsi, su mia delega, dei settori che ha ottimamente rilanciato per la Regione”.