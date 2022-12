Le associazioni del 118 in piazza, abbiamo dato l'anima per 22 anni, il 31 dicembre a mezzanotte stop al servizio

Manifestazione di protesta questa mattina a Campobasso degli operatori del 118 che contestano il bando varato dalla Regione per la gestione del servizio di emergenza sanitaria.

Un corteo con una decina di ambulanze e un centinaio di operatori ha attraversato le vie del centro cittadino per fermarsi poi davanti alla Prefettura.

Le associazioni hanno confermato che se non ci saranno novità significative interromperanno il servizio alla mezzanotte del 31 dicembre. Ribadito il disappunto per l'avviso di selezione pubblicato dall'Asrem lo scorso 15 dicembre per l'affidamento del servizio.

"Mancano le condizioni minime per portare avanti il servizio - hanno detto i partecipanti al corteo - e il bando è un atto inaccettabile. Ci propongono ancora mezze misure, se non addirittura soluzioni che acuiscono i problemi, generando una ulteriore mancanza delle minime condizioni per assicurare continuità e sostenibilità al servizio". (ANSA).