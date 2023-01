Capodanno, primi feriti per botti e petardi: 15 solo tra Napoli e provincia

Anche stavolta non sono bastati i divieti e le raccomandazioni contro l'utilizzo di botti di Capodanno.

Sono 15 le persone ferite solo tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato in aumento rispetto allo scorso anno quando furono otto. La maggior parte dei feriti, 12, è concentrata nella città di Napoli: di questi tre sono minorenni. In provincia sono tre le persone colpite dai botti e di queste due sono minori.

C'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi affacciato al balcone, questa almeno la versione ufficiale, è stato colpito al volto da un petardo. Un ragazzino, invece, era a bordo di un'auto quando lo scoppio di un grosso botto ha fatto esplodere l'airbag che lo ha colpito in pieno volto; è stato ricoverato per un grave trauma oculare.

A Vercelli, dopo la mezzanotte, una donna di 34 anni si è gravemente ferita ad una mano a causa dello scoppio di un petardo: perderà il dito di una mano, ed ha riportato anche altre lesioni.

A Milano, in piazza Duomo, un 21enne per un petardo rischia di perdere le falangi di una mano; a Cinisello Balsamo un 46enne è stato portato all'ospedale con lesioni a occhio, viso e mani. A Milano - teatro un anno fa di gravi violenze e abusi - cinque persone sono state denunciate a vario titolo (furto o possesso di armi).