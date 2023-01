Procura Isernia dispone sequestro salma, funerale bloccato

CASTELPIZZUTO, 02 GEN - Bloccato il funerale di un uomo a Castelpizzuto (Isernia): la Procura di Isernia ha disposto il sequestro della salma.

Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti prima delle esequie con un'ordinanza della Procura disposta in seguito alla denuncia di un familiare dell'uomo, deceduto alcuni giorni fa, per accertare le cause della morte.

Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Veneziale in attesa di ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (ANSA).