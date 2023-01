Terremoto con magnitudo 3.5 avvertito alle ore 16:54 del 3 gennaio 2023. Luogo: 1 km N San Pietro Infine (CE).

Martedì 3 gennaio 2023 alle ore 16:54 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 e profondità 20.5 km a 1 km N San Pietro Infine (CE). Ulteriori info nella pagina dell’INGV cliccando qui.

In base alla profondità dell’ipocentro, i terremoti sono classificati in superficiali (ipocentro compreso fra 0 e 70 km di profondità), intermedi (ipocentro fra 70 e 300 km di profondità) e profondi (ipocentro fra 300 e 720 km di profondità). Il terremoto avvertito alle ore 16:54 del 3 gennaio 2023 con epicentro 1 km N San Pietro Infine (CE), avendo profondità 20.5 km è quindi classificato come superficiale.

Essendo di magnitudo 3.5, quindi compreso tra 3 e 4, questo terremoto è classificato come “molto leggero“. Questo tipo di terremoto è spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Fonte https://meteoinmolise.com/ultima-ora-scossa-di-terremoto-in-molise/48351/?fbclid=IwAR1YAyE_l1bP-ExucSS9oXONtQCa3X-6Y37_6achWpKnUXVCxsCtDusHhnQ

