Mario Mariani ex studente del liceo scientifico di Trivento: I ragazzi che frequentano i piccoli Istituti nei paesi piccoli non partono svantaggiati

Mario Mariani, ex studente del liceo Scientifico delle Scienze Applicate di Trivento in un video parla dell' istituto triventino dove si è formato per poi accedere agli studi Universitari a Roma presso La Sapienza dove sta terminando il corso di studi presso la facoltà di Ingegneria Gestionale. In questo periodo in tutte le scuole d'italia c'è l' Orientamento scolastico è tempo di open day.



Chi più di un ex studente puo' illustrare l'offerta formativa di un istituto ai futuri allievi'? Chi ha frequentato per lunghi cinque anni quell'istituto puo' illustrare al meglio la qualità e la quantità dell'offerta formativa. Mario afferma che non bisogna avere pregiudizi sugli istituti piccoli dei piccoli paesi dell'entroterra, sostiene che nei piccoli istituti l'offerta formativa non è affatto inferiore a quella degli istituti blasonati delle città metropolitane. La sua formazione ad opera di un eccellente corpo insegnante gli ha consentito di misurarsi alla pari con gli altri studenti e non ha incontrato nessun tipo di ostacolo durante il corso di studi presso La Sapienza, la prima università in Italia per la classifica Academic Ranking of World Universities, uscita il 15 agosto 2022 a cura dell'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150. Scuola piccola non è sinonimo di offerta formativa inferiore.