Programma di interventi sulle strade provinciali Alto Molise,circa â‚¬ 1.200.000,00, per la S.P. 86 da Pescolanciano verso Agnone.

L'Amministrazione Provinciale di Isernia, con riferimento all'Alto Molise, ha programmato interventi di manutenzione volti a riqualificare la rete viaria provinciale, il cui obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità alle aree interne attraverso il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria sul territorio dei Comuni interessati, specie rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

In quest'ottica, anche su segnalazione dell'Amministrazione comunale di Poggio Sannita, sono già stati realizzati, lungo la S.P. 73 (nel tratto dal Bivio della Fascianella verso Sprondasino), lavori di manutenzione.

Con finanziamenti per l'Area Interna "Alto Medio Sannio", sono stati previsti interventi sulla S.P. 62 (Frosolone), sulle SS.PP. 67 e 69 (Bagnoli del Trigno) e sulle SS.PP. 45 e 46 (Sessano del Molise).

Inoltre, sono previsti ulteriori interventi per la S.P. 71 (per il tratto da Agnone alla Fondovalle Verrino), per la S.P. 74 (per il tratto che interessa Belmonte del Sannio, Villacanale, Agnone e Poggio Sannita) e, per circa € 1.200.000,00, per la S.P. 86 da Pescolanciano verso Agnone.

Interventi autonomi saranno riservati alla Fondovalle Verrino e alla S.P. 86-Dir nel tratto compreso dalla località Secolare di Agnone fino al ponte sul fiume Sente.

A darne notizia il Consigliere provinciale Vincenzo Scarano, con deleghe ai Trasporti, alle Aree Interne e alle Politiche della Montagna.