Nas in case riposo Molise, rilevate 11 situazioni irregolari

CAMPOBASSO, 05 GEN - In un comune del Basso Molise i Nas di Campobasso, nel corso di controlli mirati in strutture per anziani, hanno chiuso una parte di una casa di riposo per gravi carenze strutturali e ospitante un numero di anziani in eccesso rispetto a quanto autorizzato.

Nove ospiti sono stati trasferiti.



Complessivamente in regione sono stati effettuati 19 controlli e rilevate 11 situazioni non regolari per sovrannumero, carenza di personale o carenze organizzative e strutturali.

A seguito di ulteriori verifiche eseguite presso due comunità alloggio e due case di riposo, dislocate nella medesima provincia di Campobasso, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa i quattro legali responsabili per le carenze strutturali ed organizzative rilevate nel corso dei controlli.