Agnone, finanziamento di 700 mila euro per riqualificare lâ€™ecomostro dello Iacp del rione Sant'Antonio

Il fabbricato di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia, sito in via Cavour sarà finalmente completato.

L'Istituto ha infatti, in data 20 dicembre 2022, pubblicato il bando di affidamento per "l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed energetico" dell'immobile per un importo di 700 000 euro. I lavori saranno finanziati dai Fondi dell'Unione Europea nel piano "Next Generation EU".