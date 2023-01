Presidente Toma incontra nuovo Prefetto Cb Michela Lattarulo.

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha incontrato questa mattina il nuovo Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo. La visita istituzionale a palazzo Vitale ha rappresentato la prima occasione di confronto tra i vertici della Regione Molise e la funzionaria del governo, che ieri ha assunto l’incarico per la provincia di Campobasso.

Diversi i temi affrontati: particolare attenzione per il territorio, per la sicurezza e la legalità, sullo sfondo l’auspicio di una costante e proficua interlocuzione, nel segno di una sinergia che è determinante per una corretta convivenza civile nella società molisana.

“Do il benvenuto e auguro buon lavoro alla dottoressa Lattarulo - ha detto Toma – E' stato un incontro cordiale e costruttivo, la Regione garantirà al nuovo Prefetto la massima disponibilità e collaborazione”.