SanitÃ , M5S: 'Florenzano ha fallito,subito cambio vertice Asrem'

"Occorre subito un cambio al vertice dell'Azienda sanitaria regionale".

Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali del M5s spiegando la motivazione della loro richiesta: "Sul raggiungimento degli obiettivi in ambito sanitario per il biennio 2020-2021, il Nucleo di valutazione conferma che Oreste Florenzano ha fallito".

In particolare - sottolineano i pentastellati - "il giudizio certifica una cattiva gestione in merito all'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda sanitaria". Poi, elencano i 'principali fallimenti' del dg: mancato contenimento della spesa farmaceutica, sottoscrizione dei contratti con i privati accreditati, riduzione della mobilità extraregionale.

"Su tutti i punti cardine - osservano - l'operato di Florenzano è stato giudicato al di sotto della sufficienza, fissata dal Nucleo di valutazione al 60%". A loro avviso, dunque, "la sanità molisana meriterebbe un cambio di passo deciso, a partire dalla governance. Per questo, ancora una volta - proseguono - ci troviamo a chiedere la rimozione del vertice Asrem. Lo ribadiamo ancora: i molisani non devono essere costretti a curarsi altrove, in assenza di servizi adeguati. Su questa vicenda, attendiamo che si pronunci anche la Conferenza dei sindaci. Il suo parere, sebbene non vincolante, assumerebbe un enorme significato, perché dato da chi vive quotidianamente i problemi del territorio".