Comune di Agnone: Conferimento incarichi di Posizione Organizzative, dai 9mila agli 11mila euro annui

Come da CCNL 21/05/2018, art. 13, comma 1, lett. a),il comune assegna le posizioni organizzative per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative

Le posizioni individuate sono cinque ma in delibera non e' riportato l'ammontare dell'indennità organizzativa della segretaria comunale responsabile dell'area polizia locale e sono le seguenti:

Posizione Organizzativa Area amministrativa. E’ preposta a tutte le attività istituzionali, organizzative in senso lato, certificative e di coordinamento generale amministrativo, fornendo il necessario supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali e favorendo l’avvicinamento dei cittadini all’amministrazione comunale. Svolge altresì funzioni di supporto per lo svolgimento dei compiti che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario Comunale e che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori.

Posizione Organizzativa Area finanziaria. Predispone ed attua tutti gli atti di programmazione economica e finanziari. Coordina i settori preposti a pianificare l’approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie dell’Ente

Posizione Organizzativa Area tecnica. Attiene le attività inerenti la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche. Assicura l’ordinato utilizzo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso un’azione volta a perseguirne la tutela e lo sviluppo sostenibile.

Posizione Organizzativa Area polizia locale. È preposta a tutte le attività istituzionali, svolge vigilanza e controllo nel settore edilizio, commerciale, sanitario e rurale. Si occupa del rispetto delle norme del Codice della strada, delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti comunali ed ordine pubblico. Si occupa dell’emissione di tutti gli atti amministrativi che sono di competenza della Polizia Locale