Udienza papale con le Confraternite delle diocesi d'Italia: Gabriele Amicarelli in rappresentanza delle Congregazioni del Molise

Alle associazioni di fedeli italiani riunitesi in confederazione circa 25 anni fa, Francesco chiede di non ripiegarsi su se stesse ma di rinnovasi in comunione con la Chiesa, reinvestendo nel presente il patrimonio spirituale, economico, artistico e storico: le vostre antiche pratiche liturgiche e devozionali siano animate da una intensa vita spirituale e dall’impegno concreto della carità

la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, ricevuta stamani in udienza nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico. Una realtà nata nel Duemila, "nel contesto del grande Giubileo", ricorda il Pontefice nel suo discorso, che da più di vent'anni accoglie, sostiene e coordina "la ricchissima e variegata presenza delle Confraternite" nella Chiesa italiana, e che proprio nel contesto di un nuovo Giubileo, quello del 2025, celebrerà 25 anni di vita.