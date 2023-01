Orgoglio agnonese per la marescialla dei Ros che ha partecipato all'arresto a Palermo del super boss della mafia Matteo Messina Denaro

Oggi giornata storica per l'Italia, il super boss della mafia Matteo Messina Denaro latitante dal 1993, condannato per stragi di mafia del 1992 costate la vita a Falcone e Borsellino e per gli attentati del 1993 è stato arrestato in una clinica privata di Palermo, La Maddalena, dove si trovava per un day hospital.

Il boss di Cosa Nostra, si trovava in coda per fare un tampone quando è stato fermato dalla polizia. In questo video si vedono i carabinieri del Ros, un uomo e una donna, mentre accompagnano Messina Denaro su un furgone nero. https://www.oggi.it/video/attualita/2023/01/16/matteo-messina-denaro-il-video-dellarresto-a-palermo/?intcmp=whatsapp

La ragazza che compare nel video con n suo collega nel momento dell'arresto è un maresciallo dei Ros (Raggruppamento operativo speciale) agnonese,si chiama Vittoriana Scampamorte in servizio a Palermo. I suoi genitori vivono ad Agnone, il padre vigile del fuoco e un fratello anche egli maresciallo dell'Arma dei carabinieri.

La Marescialla Scampamorte ha 32 anni, ha frequentato le scuole superiori ad Agnone, per poi proseguire i suoi studi prima a Roma e successivamente presso La Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze dove ha conseguito brillantemente la laurea triennale in Scienze Giuridiche della sicurezza. Prima di approdare a Palermo ha prestato servizio in varie città italiane

Nel 2021 è stata una delle protagonista dei video per la campagna contro la violenza sulle donne. Molto conosciuta ad Agnone dove ritorna quando i suoi impegni lavorativi glielo consentono.

La comunità agnonese orgogliosamente porge vive congratulazioni alla Marescialla Scampamorte e alla sua famiglia