Case in vendita a un euro a Sant’Elia a Pianisi per ripopolare i nostri piccoli borghi

8 case distribuite all’interno dell’area urbana, al costo simbolico di 1 euro. Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianis ha intenzione di dare avvio al riordino ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, costituito in parte da immobili non abitati, versanti in condizioni di abbandono e scarsa manutenzione o addirittura fatiscenti. L’Amministrazione Comunale intende porre in atto una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione e al recupero degli immobili siti nel territorio comunale. L’iniziativa progettuale, denominata “SANT’ELIA A PIANISI – CASE A 1 EURO”, prevede la programmazione e la gestione di interventi ed azioni per il recupero della funzione abitativa e rivitalizzazione del territorio comunale, mediante riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio che favorisca l’insediamento abitativo di famiglie e di attività commerciali e sociali.

OGGETTO DELL’INIZIATIVA

– Fabbricati di proprietà privata, non abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario appartenenti a soggetti che, non interessati ad investire su questa risorsa, manifestano la volontà di aderire all’iniziativa del Comune e disfarsene, anche a prezzo simbolico, soprattutto a causa del peso fiscale che oggi grava su queste proprietà;

– Fabbricati di proprietà privata, non abitati ma abitabili, che, pur non in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, appartengono a soggetti che, non interessati ad investire su questa risorsa, manifestano la volontà di aderire all’iniziativa del Comune e disfarsene, anche a prezzo simbolico, soprattutto a causa del peso fiscale che oggi grava su queste proprietà;

– Fabbricati di proprietà pubblica, non abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, di cui l’Ente intende disfarsene, anche a prezzo simbolico, perseguendo gli obiettivi e le finalità di cui al punto n. 1) delle presenti Linee Guida.

I PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI E RELATIVI OBBLIGHI

I proprietari di immobili assumono un ruolo fondamentale ed una importanza determinante nella realizzazione del progetto in quanto sono coloro che, essendo titolari del diritto di proprietà sugli immobili, decidono e si impegnano a cederli anche a prezzo simbolico, al fine di contribuire al perseguimento delle finalità di preminente interesse pubblico delle presenti Linee Guida.

Per informazioni riguardo all”acquisto si rimanda al link dove è possibile consultare le linee guida e tutte le informazioni utili:” https://www.comune.santeliaapianisi.cb.it/…/idtesto/20092