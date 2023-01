Comuni per la SostenibilitÃ  e lâ€™Efficienza energetica: Capracotta riceve un finanziamento di 200mila euro per interventi sul palazzo del Municipio

"E’ da tempo - scrive su Facebook il sindaco di Capracotta Candido Paglione - che stiamo lavorando per mitigare gli effetti negativi della grave crisi energetica in atto, cercando di portare le strutture comunali verso l’autosufficienza. Per questo - continua - abbiamo partecipato al bando CSE 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica ottenendo due finanziamenti per un importo complessivo di oltre 200mila euro. Potremo, quindi, realizzare - conclude Paglione - importanti interventi sul nostro Palazzo municipale che porteranno notevoli risparmi per le casse del Comune".