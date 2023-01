Neve e ghiaccio: Prefettura Campobasso emana decreto di divieto di transito sulla SP 106 e interdizione della circolazione stradale, dal Km. 201,1 della SS 17

Alle ore 8.00 di questa mattina si è riunito in presenza il Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), i cui componenti hanno concordato sulla proroga del divieto di transito sulla SP 106 e sull'interdizione della circolazione stradale, dal Km. 201,1 della SS 17 fino all'imbocco della SP 38, ad ogni categoria di veicolo, dalle ore 9.00 del 21.01.2023 e fino alle ore 9.00 del 22.01.2023.

Si raccomanda ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, di continuare ad usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e comunque di munirsi dei previsti dispositivi antineve.

Si allega il decreto prefettizio di proroga della sospensione della circolazione sulla SP 106.

Campobasso, 21.01.2023