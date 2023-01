Prefettura: 27 gennaio 2023 'Giorno della Memoria" manifestazione celebrativa“Il passato non passa, la memoria è per sempre”,

Venerdì 27 gennaio p.v., alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell‘Università degli Studi del Molise, in occasione del “Giorno della Memoria”, avrà luogo una manifestazione celebrativa al fine di “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1 della legge 20 luglio 2000, n. 211).

L’evento, promosso dalla Prefettura di Campobasso in collaborazione con il predetto Ateneo, l’Ufficio Scolastico regionale ed il Conservatorio di Musica “L. Perosi”, prevede la presenza di rappresentanti di Enti ed Istituzioni territoriali e la partecipazione di delegazioni di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune capoluogo.

Nel corso della manifestazione, dal titolo “Il passato non passa, la memoria è per sempre”, si alterneranno momenti di riflessione, di approfondimento e brani musicali eseguiti da studenti del citato Conservatorio, come da programma allegato.