Taser a Vasto, ASSOCIAZIONE CAPONNETTO: "Chiediamo una inchiesta interna"

VASTO – L’associazione antimafia e contro tutte le illegalità “Antonino Caponnetto” chiede l’indagine a carico dei due poliziotti in servizio nel Commissariato di Vasto (Chieti) protagonisti di un intervento davanti una pescheria della città.

La nota dell'Associazione Caponnetto sez. Abruzzo -Molise:

Apprendiamo con stupore quanto riportato del giornale on line Primonumero di Termoli sull’episodio successo a Vasto (CH) protagonisti due poliziotti del locale Commissariato, che apre l’articolo con immagini raccapriccianti.

Come Associazione Antimafia e contro tutte le illegalità non possiamo esimerci dall’intervenire con il presente comunicato stampa su questo brutto e scabroso episodio ricordando, che la storia e il prestigio della Polizia di Stato, con cui ci onoriamo di collaborare da sempre, non può essere offuscato da un singolo episodio seppur grave come quello riportato dall’articolo sotto allegato. Certamente chi ha sbagliato ne risponderà personalmente davanti all’A.G. che certamente su questa avvilente vicenda farà luce, ma quello che vogliamo evidenziare è la minaccia e/o l’uso facile di un’arma come il Taser nei confronti di una inerme signora non è accettabile come non è accettabile l’inusitata violenza sull’altra vittima il pescivendolo. Crediamo che sia la Questura di Chieti che il Ministero dell’Interno dovranno a loro volta aprire un’inchiesta per analizzare l’operato di questi due poliziotti di cui uno da quanto scritto nell’articolo non è immune da precedenti atti di violenza. Quindi ci riserviamo la facoltà di una costituzione di P.C.se vi sarà un seguito giudiziario sulla vicenda tramite il legale del Comitato Avv. Roberto D’Aloisio del Foro di Larino"

Responsabile Associazione Caponnetto

Sez. Abruzzo e Molise