L'Associazione "Donatori Nati" ha un nuovo presidente della Regione Molise, nominata la Dottoressa Valeria Moffa, Direttore Scuola Allievi Agenti "G. Rivera" di Campobasso

Nella giornata del 31 gennaio scorso, a Campobasso, si è riunita l'assemblea regionale DonatoriNATI, Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato, alla presenza del presidente nazionale dr. Claudio Saltari.

Al termine dei lavori l'assemblea ha deliberato la nomina di presidente della regione Molise dell'Associazione alla dr.ssa Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti "Giulio Rivera", nonché quella di consigliere alla dr.ssa Giuseppina Pedicini, dirigente di polizia in servizio anch'ella presso il predetto Istituto di formazione, riconfermando alla carica di vice presidente regionale il Signor Nicolino Alfonso Parisi, ispettore di polizia in servizio presso la Questura di Isernia.

Il presidente regionale, Valeria Moffa, accompagnata dal presidente nazionale Claudio Saltari e dagli altri consiglieri, hanno fatto visita al Questore di Campobasso dr. Vito Montaruoli, e al Prefetto di Campobasso, dr.ssa Michela Lattarulo, ricevendo pieno sostegno alle future iniziative che nello spirito delle finalità , l'associazione realizzerà nella regione Molise.

L'Associazione DonatoriNATI è stata costituita nel luglio 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere la cultura della donazione di sangue, perseguendo fini di solidarietà sociale. Ha carattere apartitico, apolitico, non ha fini di lucro, si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori.

Dalla sua costituzione, ha dato vita in questi anni a numerose attività dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche orientato le sue attività verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati, gli ustionati ed altri.

Da ultimo si ricorda la bella iniziativa organizzata lo scorso 3 agosto proprio presso la Scuola "Giulio Rivera", allorquando 80 frequentatori del 218° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato donarono il sangue nella postazione ivi allestita in collaborazione con la FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue),

nell'occasione ci fu la diretta televisiva sulla rete ammiraglia della Rai, nel corso del programma "Uno Mattina" , condotto da Massimiliano Orsini, da sempre testimonial di Donatorinati.