La maestra Iole Di Lello vedova Scarano, questa mattina è volata in cielo. Aveva 92 anni, per molti anni maestra elementare presso la scuola di Fontesambuco successivamente ad Agnone, molto amata da tutti, anche i suoi alunni oggi la piangono nel ricordo dei suoi preziosi insegnamenti , per la sua correttezza morale e la grande umanità. Le più sentite condoglianze vanno ai figli gli avvocati Pasquale e Vincenzo, quest'ultimo consigliere comunale ad Agnone e della provincia di Isernia. La comunità agnonese si unisce al dolore dei figli, i nipoti e tutta la famiglia

Le esequie funebri saranno celebrate domani 3 febbraio alle ore 15 presso la chiesa di Sant'Emidio.

Condoglianze da Altomolise.net