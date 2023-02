In via di risoluzione le problematiche del viadotto Petrara

Il lungo ponte che sovrasta la zona del campo da calcio del quartiere Porticone da tempo è oggetto di problematiche che interessano la viabilità.

Mesi fa è stato istituito un semaforino che gestisce la circolazione alternata a senso unico in quel tratto di strada dove si creano lunghe code di attesa e che in passato è stato teatro di numerosi incidenti stradali, l’ultimo dei quali ha provocato anche un decesso con una autovettura che, sfondando il guard-rail, è caduta di sotto.



Della situazione si è interessato il consigliere comunale Vincenzo Aufiero (in foto) che alcuni giorni fa, su istanza di diversi cittadini, ha affrontato la questione durante la seduta della Terza Commissione Consiliare presieduta dal presidente Nicola Balice.

In quella sede è intervenuto anche il dirigente ai Lavori Pubblici Gianfranco Bove che ha riferito di aver già affrontato l’argomento, unitamente all’assessore Vincenzo Ferrazzano, con i tecnici dell’Anas, quest’ultima proprietaria del viadotto “Petrara”, che hanno assicurato l’avvio dei lavori per la prossima primavera con la viabilità che tornerà a pieno regime, e a doppio senso di circolazione, prima dell’estate.