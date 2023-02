Enzo Di Pasquo si dimette da presidente dell'Associazione del Teatro Italo Argentino. Dimissioni irrevocabili?

Il dottor Enzo Di Pasquo presidente dell'Associazione Teatro Italo Argentino di Agnone ha presentato al Sindaco Daniele Saia le dimissioni dalla sua carica, decorrono dal 1 febbraio 2023.

E' con dispiacere che si accoglie questa notizia, Di Pasquo riveste la carica da circa 18 anni, la storia del Teatro Italo Argentino è legata alla sua persona, ha svolto il ruolo non solo con competenza e professionalità, ma con passione per il cinema, il teatro, e l'arte in generale, favorito anche da una carica umana e una disponibilità all'ascolto

Le ultime vicende legate alle voci che si rincorrono su di una eventuale e definitiva interruzione della programmazione della stagione cinematografica, l'aumento esponenziale delle spese di gestione, la volontà espressa da qualche collaboratore di trasferire la sua professionalità altrove, fuori Agnone, probabilmente hanno influito su queste sue dimissioni, che tutti sperano revocabili. La situazione e' in divenire, e il sindaco Saia dovrà affrontare la questione