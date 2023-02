Turchia e Siria. Dalla Cei 500mila euro per i terremotati. Alberto Conti Direttore Caritas Trivento: Come donare con la Caritas

Terremoto in Turchia e Siria



Subito dopo aver appreso la terribile notizia del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, ho telefonato a padre Ibrahim, fino a pochi giorni fa, parroco nella martoriata città di Aleppo in Siria, Paese già lacerato dalla guerra e dove oltre l’80 percento della popolazione vive in povertà. La sua voce dalla città di Nazareth, rotta dalla sofferenza, mi ha ripetuto più volte: “C’è bisogno di tanta preghiera, seguo in diretta le notizie che arrivano da Aleppo, dove molti palazzi sono crollati causando morti e feriti”.

A nome del nostro Vescovo Mons. Claudio Palumbo e di tutta la Chiesa di Trivento, ho espresso il cordoglio e la vicinanza alla popolazione e assicurato la preghiera per le vittime, i feriti e i numerosi sfollati.

La Caritas di Trivento ha subito stanziato 5mila euro per un primo sostegno di aiuto alle vittime del terremoto.

La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziamento 500mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica

Caritas Italiana, impegnata da anni nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali e la rete internazionale per offrire aiuto e sostegno. Il direttore, don Marco Pagniello, fa appello a “un’attenzione solidale da parte di tutti verso aree del mondo già segnate da conflitti dimenticati e da povertà estrema”.



Trivento, 6 febbraio 2023

Sac. Alberto Conti

Direttore Caritas Trivento



Per sostenere gli interventi della Caritas a favore della Turchia e Siria:

Caritas Trivento Diocesi di Trivento

IBAN: IT12 A 08189 41140 000 000 016968

BCC della Valle del Trigno – Ag. Trivento

Causale: “Terremoto Turchia- Siria”

Bollettino

C/C postale n. 10431864 intestato a: Caritas Trivento

Causale: “Emergenza Ucraina”

Si prega di riportare sempre nella causale, il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente