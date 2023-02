Trasporti,accordo raggiunto tra sindacati-regione Molise.FILT Lucia Merlo: Â«Usciamo da questo incontro molto soddisfatti

Sembra esserci l'accordo: la Regione Molise si sostituirà alla società ATM nei pagamenti degli operai, cosa più difficile costituire una società in house. Un incontro che sembra risolvere il continuo reiterarsi dei mancati pagamenti degli stipendi da parte di un gestore del Trasporto pubblico locale, anche alla luce della imminente aggiudicazione della gara appaltata dalla Regione.



Le dichiarazioni della sindacalista segretaria della FILT Molise Lucia Merlo: « FILT Molise Lucia Merlo: «Usciamo da questo incontro molto soddisfatti, la Regione ci ha assicurato che il pagamento diretto non verrà meno, sarà strutturale. Ci ha anche assicurato che metterà in campo tutte quelle azioni al fine di rendere iol servizio più celere per poter garantire ai lavoratori gli stipendi. Attendiamo il risultato del bando di gara, la Regione non ha escluso di costituire una azienda in House».



Soddisfatto dell'incontro anche l'Assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante: «Incontro molto positivo, la delegazione sindacale ha apprezzato il lavoro fin qui svolto. Lavoriamo per perfezionare queste procedure, si sta lavorando al bando di Gara per l'assegnazione del Concessionario, si lavora per le garanzie che i lavoratori, finalmente, hanno ottenuto con uno sforzo della Giunta regionale».