Il dott D'Andrea lascia Agnone: I ringraziamenti e il rimpianto dei suoi pazienti

Il medico di base o meglio detto medico di famiglia è una di quelle figure che entrano nelle nostre case e diventano persone nelle quali si ripone tanta fiducia. Il rapporto con il medico di base a volte dura tutta la vita e oltre al rapporto fiduciario si stabilisce un rapporto di affetto reciproco

Il dott Gianfranco D'Andrea è arrivato ad Agnone molti anni fa. Tutti i giorni partiva dal suo paese Sesto Cammpano e percorreva circa 140 km al giorno andata e ritorno per assistere migliaia di persone in tutto il territorio altomolisano.

E' entrato piano piano nel cuore di molti, con la sua affabilità, gentilezza e professionalità. E' un medico disposto all'ascolto, empatico e non trascura nulla. Ha scelto di riavvicinarsi al suo paese, adesso opera a Venafro. Ha lasciato un ricordo bellissimo di medico di famiglia e di amico. Rispondeva al telefono a tutte le ore e nei casi gravi si recava dal paziente di notte e nei festivi. Siamo certi che anche lui non dimenticherà questa sua importante esperienza lavorativa e a buon bisogno non farà mancare il suo supporto professionale a chi glielo chiederà.

A lui va il ringraziamento da parte di tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo. Buon lavoro Dott D'Andrea!