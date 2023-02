Stellantis, incontro al Mimit. Fiom Cgil Chieti: Per Sevel, nessun investimento o nuovi modelli

Nell'incontro odierno al Mimit (MISE), l'azienda oltre ad aver chiesto finanziamenti non è entrata nello specifico del piano industriale. Rispetto a Sevel, pur dichiarando la centralità dello stabilimento, non hanno fatto riferimento ad investimenti o a nuovi modelli. Hanno parlato dell'accordo con Toyota senza quantificare di quanti furgoni parliamo e i volumi che questo accordo produrrà tantomeno se le produzioni eventualmente previste saranno destinate anche allo stabilimento di Gliwice, mai mensionato nella discussione da parte dell'azienda.

Nella discussione è emersa l'intenzione dell'azienda di proseguire con il processo di internalizzazione delle attività, questa attività metterà ulteriormente in difficoltà le aziende dell'indotto.

Durante l'incontro è arrivata la notizia della fermata dello stabilimento Sevel a partire dalle ore 22:00 di mercoledì 15 febbraio fino a venerdì, dimostrando di nuovo la non capacità di programmazione da parte del gruppo. Questa situazione si ripercuote negativamente sulle aziende dell'indotto e clienti.

Atessa, 14.2.23

FIOM CGIL CHIETI

Alfredo Fegatelli