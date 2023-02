Unimol, 130 posti per candidati a Corso laurea in Medicina

CAMPOBASSO, 14 FEB - Sono 130, dieci in più rispetto allo scorso anno, i posti provvisori disponibili all'Università del Molise per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (a.a.

023-2024), di cui 5 riservati ai candidati dei Paesi extra Ue residenti all'estero.

Il bando relativo alla selezione per l'ammissione è stato pubblicato dall'Unimol lo scorso 10 febbraio. Tra le novità introdotte recentemente per la selezione c'è il cosiddetto 'Tolc-Med' che si svolgerà in due periodi (13-22 aprile e 15-25 luglio). Sono ammessi a partecipare alle sessioni coloro che siano già in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ma anche gli studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado. Informazioni e modalità di presentazione delle domande sono consultabili nella sezione web della Segreteria studenti dedicata ai corsi a numero programmato. (ANSA).