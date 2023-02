Sindaco di Petrella Tifernina stanzia fondi per l'apertura di punti vendita di giornali e prodotti editoriali

CAMPOBASSO, 15 FEB - L'iniziativa del sindaco di Petrella Tifernina (Campobasso), Alessandro Amoroso, di stanziare fondi dell'Ente per consentire l'apertura di punti vendita di giornali e prodotti editoriali "è lodevole e di grande rilievo".

Così Assostampa Molise che plaude all'iniziativa del primo cittadino.

"Al di là degli interessi di categoria - osserva il sindacato dei giornalisti - l'informazione professionale e di qualità è l'unica che può fornire ai cittadini notizie e commenti su fatti di rilevanza pubblica. Petrella Tifernina è uno degli esempi di come si può sostenere il mercato editoriale in un momento di profonda crisi del settore". Intanto Assostampa auspica che, sulla stessa scia, "altri sindaci seguano l'esempio per superare i problemi economici dei punti vendita, soprattutto nei centri più interni della regione. In tal senso, è opportuna la finalizzazione della legge regionale a sostegno dell'editoria che, nella sua necessaria riscrittura, dovrà stanziare fondi per aiutare simili iniziative".

Campobasso 15 febbraio 2023