Una buona amministrazione comunale passa anche attraverso i piccoli ma necessari interventi di manutenzione

Una amministrazione comunale che funziona si giudica dalla visione e dalla strategia che mette in atto guardando al futuro del territorio di competenza, relazionandosi necessariamente con le risorse dei territori circostanti.

Ma non solo, anche le piccole cose sono importanti, la tenuta del verde, l'illuminazione, la sicurezza, lo smaltimento dei rifiuti, la capacità di attrazione verso l'esterno. Oggi un intervento da parte del comune che puo' apparire minimale ma efficiente e in tempi reali.

L'agro agnonese è molto vasto ma e' ancora sostanzialmente abitato, percio' la tenuta delle strade comunali, interpoderali, i servizi sono importanti. L'illuminazione e' fondamentale. Ogni casa di campagna e' provvista di illuminazione del comune, e se la lampada si fulmina si precipita nella oscurità delle tenebre.

Alla chiamata di un cittadino ieri, oggi sono intervenuti gli addetti, un bravo elettricista, Armando Colato e Lucio Masciotra operaio multifunzionale che in poco tempo hanno risolto il problema.

Gli interventi da parte del comune non sono sempre stati cosi celeri, in altre epoche sostituire una lampadina diventava un tira e molla tra il cittadino e l'amministrazione. Ben vengano le piccole azioni positive da parte del comune che sono un valore aggiunto per la qualità della vita delle persone