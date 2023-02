Trasporti, SATI: "Abbiamo versato sempre, con cadenza mensile, lo stipendio e ogni altro emolumento dovuto al proprio personale"

In alcuni articoli di stampa comparsi nei giorni scorsi su varie testate giornalistiche locali, è apparsa la notizia che la S.A.T.I. s.p.a. non pagherebbe gli stipendi al proprio personale dipendente se non dopo l'effettivo versamento da parte della Regione Molise del corrispettivo contrattuale.

«Gli articoli proseguono con affermazioni fantasiose, prive di fondamento e di consistenza, anche minima, che non richiedono neppure specifica replica. - dichiara in una nota Sati S.P.A. - Invece, sulla questione del pagamento degli stipendi al proprio personale dipendente la S.A.T.I. s.p.a. ritiene opportuno intervenire al fine di rappresentare che la notizia diffusa a mezzo stampa non risulta veritiera. La S.A.T.I. s.p.a. infatti ha sempre regolarmente versato, con cadenza mensile, lo stipendio e ogni altro emolumento dovuto al proprio personale. Ciò sempre e comunque, a prescindere dal tempestivo o dal ritardato pagamento da parte della Regione del corrispettivo contrattualmente previsto. A riprova della regolarità e puntualità nel pagamento degli stipendi da parte della S.A.T.I. s.p.a. vi è la circostanza, incontestabile, che quest'ultima Società non ha mai ricevuto una sola azione giudiziaria da parte di propri dipendenti a titolo di mancato o ritardato pagamento degli emolumenti stipendiali o di altre spettanze retributive. Infine, la S.A.T.I., ove dovessero essere diffuse ulteriori notizie tendenziose o non veritiere, evidentemente dirette a ledere l'immagine e il buon nome della Società, si rivolgerà direttamente alle autorità giudiziarie competenti per la tutela dei propri interessi.»